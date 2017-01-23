Абаев обнародовал, сколько казахстанок вышло замуж за китайцев
Статистика доступна с 2010 года.
Статистика доступна с 2010 года.
Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев опубликовал на своей странице в Facebook статистику по бракам между гражданами Китая и Казахстана. Данные доступны с 2010 года, сообщает NUR.KZ.
По словам Абаева, интересные данные от комитета статистики он обнаружил во время работы и решил ими поделиться, так как они связаны с темой, вызвавшей бурные обсуждения в Facebook.
«С 2010 года по апрель 2016 года 253 казахстанки вышли замуж за за граждан КНР. Из них 190 казахстанок вышли замуж за наших земляков, то есть этнических казахов, проживающих в Китае. За это время, то есть шесть лет, с этническими китайцами брак заключили всего 34 девушки», — сообщил Абаев.
Что касается казахов, женившихся на гражданках Китая, то, по данным министра, таких набралось 277 человек. Из них также 244 казахстанца женились на казашках, проживающих на территории Китая.