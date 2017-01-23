Абаев обнародовал, сколько казахстанок вышло замуж за китайцев

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев опубликовал на своей странице в Facebook статистику по бракам между гражданами Китая и Казахстана. Данные доступны с 2010 года, сообщает NUR.KZ.

По словам Абаева, интересные данные от комитета статистики он обнаружил во время работы и решил ими поделиться, так как они связаны с темой, вызвавшей бурные обсуждения в Facebook.

«С 2010 года по апрель 2016 года 253 казахстанки вышли замуж за за граждан КНР. Из них 190 казахстанок вышли замуж за наших земляков, то есть этнических казахов, проживающих в Китае. За это время, то есть шесть лет, с этническими китайцами брак заключили всего 34 девушки», — сообщил Абаев.