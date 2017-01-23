Две крымские школы признаны аварийными
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости (Крым). В рамках категоризации объектов образования в Крыму обследовано около трети образовательных учреждений, при этом два из них признаны аварийными.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости (Крым). В рамках категоризации объектов образования в Крыму обследовано около трети образовательных учреждений, при этом два из них признаны аварийными.
Об этом на
«Обследовано не более 30% зданий, из них только две школы закрыты на ремонтные работы в этом году и признаны аварийными. В остальных просто определяется износ, причем такой, который позволяет их эксплуатировать дальше», — сообщила Гончарова.
Министр добавила, что работа по обследованию объектов образования поручена муниципалитетам, она будет закончена в ближайшие три года.