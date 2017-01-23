Две крымские школы признаны аварийными

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказала министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова.

«Обследовано не более 30% зданий, из них только две школы закрыты на ремонтные работы в этом году и признаны аварийными. В остальных просто определяется износ, причем такой, который позволяет их эксплуатировать дальше», — сообщила Гончарова.

Министр добавила, что работа по обследованию объектов образования поручена муниципалитетам, она будет закончена в ближайшие три года.