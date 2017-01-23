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16:37 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Гранитная плита исчезла с памятника ВДВ в Воронеже

Городские власти выясняют обстоятельства случившегося.

Гранитная плита исчезла с памятника «Воронеж — родина ВДВ» в Северном микрорайоне города. Мэрия направила к монументу специалиста. Если случай вандализма подтвердится, городское управление культуры напишет заявление в полицию, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе городской администрации в понедельник, 23 января.

Памятник «Воронеж — родина ВДВ» появлялся в сводках новостей в марте 2013 года, когда ЛГБТ активисты повязали на шеи обеих фигур радужные галстуки, чем вызвали серьезный общественный резонанс.

Годом позже, в марте 2014-го, в мэрию также сообщили о разрушении памятника. Тогда одна из плит, обрамляющих постамент, с изображением парашюта просто отвалилась и стояла рядом. Также немного была повреждена часть постамента под плитой. По всей видимости, это случилось, когда плита упала.

Памятник «Воронеж — родина ВДВ» установили в парке Победы на месте высадки первого парашютного десанта 4 сентября 2010 года. Скульптура состоит из десантника в военной форме 1930-х годов и мальчика с моделью самолета в руках. Фигуры стоят под куполом парашюта. Автор монумента — Владимир Петрихин.

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