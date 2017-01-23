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16:41 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Инфекционная заболеваемость в Воронежской области выросла на 97% за год

В декабре 2016 года к врачам пришли 50,5 тыс человек.

Инфекционная заболеваемость в Воронежской области в декабре 2016 года оказалась на 96,9% выше, чем в том же месяце 2015 года, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону в понедельник, 23 января. К врачам обратились 50,5 тыс. человек.

Жители стали чаще страдать от кишечных инфекций (почти на 29%), энтеровирусных инфекций (в 1,8 раза), скарлатины и пневмонии (в 2,1 раза), туберкулеза (на 59%). Увеличилась заболеваемость хроническим вирусным гепатитом В и С. В регионе зафиксировали единичные случаи вирусного гепатита А и Е, малярии. Врачи отметили снижение заболеваемости ветрянкой (на 37%), чесоткой (на 25%), лямблиозом (втрое), сальмонеллезами (на 4,7%).

В Воронежской области нашли ОРВИ у 47,5 тыс. человек и грипп еще у 109 пациентов, что на 113% выше уровня декабря 2015 года. Превышения эпидпорога фиксировались весь месяц и достигли 76%.

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