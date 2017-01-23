ГУФСИН по Нижегородской области рассказало о стрельбе в колонии

Главное Управление Федеральной службы управления наказаний по Нижегородской области подтвердило информацию о стрельбе в исправительной колонии № 2.

В учреждениях уголовно-исполнительной системы региона, в том числе ИК-2, периодически проводятся учебные занятия по стрельбе, при которых используются исключительно холостые патроны.

«Занятия по стрельбе проводятся с целью выработки морально психологической готовности сотрудников к применению оружия для пресечения побега осужденных из-под охраны, а также для выработки стрессоустойчивого поведения у служебных собак при наличии внешних раздражителей», — говорится в сообщении.

ИК-2 — исправительная колония общего режима для женщин, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, преступления средней степени тяжести, а также за рецидивы: кражи, наркотики, экономические преступления, убийства.

Ранее koza.press сообщила информацию о том, что нижегородцы, проживающие рядом с ИК-2, жалуются на регулярную стрельбу в исправительном учреждении.

«Вот и сегодня эти выстрелы застали нас с собакой непосредственно в том месте, где их производили, в 10 метрах. Из зеленой будки на углу колонии высунулся автомат Калашникова, выстрел в воздух, перезарядка, опять выстрел. И так раз 15. Присели все — и люди, и собаки! Это же ненормально! У всех стресс. Наши собаки боятся выходить на улицу, срываются с поводков, да и люди пугаются», — сообщают нижегородцы.