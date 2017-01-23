Мара Багдасарян оплатила все штрафы за административные нарушения

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Участница нашумевшей уличной гонки на Gelandewagen Мара Багдасарян оплатила все штрафы, назначенные ей мировым судом за административные нарушения в сумме 183 тысяч рублей Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Савеловского суда Константин Тимошенко.

«На сегодняшний день Багдасарян оплатила всю сумму штрафов, вынесенных ей по административным правонарушениям», — сказал он.

В декабре прошлого года мировой суд за 12 дней рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях с ее стороны, в качестве наказания Багдасарян назначили 595 часов обязательных работ, административные штрафы в размере 183 тыс. рублей, а также административные аресты на 10 и на 14 суток. Кроме того, 12 января суд отправил Багдасарян под административный арест за прогулы обязательных работ, которые были назначены ей по решению суда.

Девушка также проходила свидетелем по уголовному делу о гонках представителей золотой молодежи на внедорожнике Mercedes-Benz, за участие в них и нарушение правил дорожного движения она отбыла ранее 10-дневный административный арест.