Мара Багдасарян оплатила все штрафы за административные нарушения
Участница нашумевшей уличной гонки на Gelandewagen выплатила 183 тыс. рублей.
Участница нашумевшей уличной гонки на Gelandewagen выплатила 183 тыс. рублей.
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Участница нашумевшей уличной гонки на Gelandewagen Мара Багдасарян оплатила все штрафы, назначенные ей мировым судом за административные нарушения в сумме 183 тысяч рублей Об этом ТАСС сообщил
«На сегодняшний день Багдасарян оплатила всю сумму штрафов, вынесенных ей по административным правонарушениям», — сказал он.
В декабре прошлого года мировой суд за 12 дней рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях с ее стороны, в качестве наказания Багдасарян назначили 595 часов обязательных работ, административные штрафы в размере 183 тыс. рублей, а также административные аресты на 10 и на 14 суток. Кроме того, 12 января суд отправил Багдасарян под административный арест за прогулы обязательных работ, которые были назначены ей по решению суда.
Девушка также проходила свидетелем по уголовному делу о гонках представителей золотой молодежи на внедорожнике
В настоящее время прокуратура обратилась в суд с иском о лишении Багдасарян водительских прав