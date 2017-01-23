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16:52 (мск), источник: ТАСС

На уборку свалки в Шереметьево выделено 1,4 млрд руб

Половина мусора уже ликвидирована.

Источник: РИА "Новости"

ШЕРЕМЕТЬЕВО /Московская область/, 23 января. /ТАСС/. Правительство Московской области, Минстрой и Минприроды России выделили 1,4 млрд рублей на уборку свалки в Шереметьеве, объем которой составляет 1 млн кубометров отходов. Об этом в понедельник журналистам сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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«Решение было очень простое, как говорят в России, скинулись на троих. Минтранс, Минприроды и правительство Московской области выделили в экстренном порядке средства в общем объеме 1,4 млрд рублей», — сказал Иванов.

Иванов уточнил, что на сегодняшний день ликвидирована уже половина этой свалки, хотя работы начались лишь в декабре.

Нелегальную свалку объемом 1 млн кубометров обнаружили при строительстве новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево в конце осени 2016 года. Всего же, по словам Иванова, в России 20 тыс. выявленных нелегальных свалок, а количество невыявленных еще больше.

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