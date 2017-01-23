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17:58 (мск), источник: Крым Press

В Татьянин день Никитский ботанический сад приглашает студентов Крыма

В Татьянин день Никитский ботанический сад студентам Крыма готов открыть все свои тайны. Чтобы попасть на удивительную территорию, молодым людям будет достаточно предъявить студенческий билет.

А в саду, кстати, уже распустились первые подснежники, зацвели зимоцвет, жимолость, абрикос Муме, кизил, многие растения готовятся к весеннему пробуждению. Никитский сад всегда был ведущим и признанным научно-исследовательским учреждением, которое готовило высококвалифицированные кадры. Вот и эту акцию НБС-ННЦ РАН проводит не случайно, ведь ежегодно Никитский ботанический сад является базой практики для студентов из различных вузов страны. Ежегодно в НБС-ННЦ проходят практику более 130 студентов, — рассказывает директор НБС-ННЦ РАН, доктор сельскохозяйственных наук, чл. -корр. РАН Ю. В. Плугатарь. Направлением по работе с вузами в Никитском ботаническом саду занимается научно-организационный отдел во главе с его заведующей, кандидатом сельскохозяйственных наук Надеждой Баковой. Первыми на весеннюю практику приедут студенты Московского университета леса и Уральского аграрного университета. Впервые заключается договор с Медицинской академией им. С. И. Георгиевского (г. Симферополь). В июне будущие медики пройдут в Никитском саду практику по ботанике и фармакогнозии.

Для достойной практики студентов и выполнения ими намеченной программы, говорят специалисты, в НБС созданы все необходимые условия. Для руководства практикой по каждому направлению назначаются квалифицированные специалисты и разрабатываются календарные планы. Студенты получают необходимую помощь в подборе научных материалов для выполнения индивидуальных заданий. Сегодня возможность проходить подобную практику вузы, лицеи и школы предоставляют только лучшим своим студентами и учащимся в качестве поощрения за хорошую учёбу. Помимо лекций в программу обучения входит и практическая работа: озеленение, декоративное цветоводство, исследования в лабораториях, где отрабатываются технологии выращивания посадочного материала, — отмечает заместитель директора по общим вопросам Андрей Паштецкий, возглавляющий Совет молодых учёных НБС-ННЦ РАН. Ближайший заезд студентов состоится уже в апреле. Им предоставляется возможность поселения непосредственно на территории Никитского сада, в его Научно-Инновационном центре, располагающем современными учебными аудиториями и двумя конференц-залами. Все учащиеся обеспечиваются полноценным комплексным питанием.

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