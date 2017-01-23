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16:51 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгограде стартовали футбольные соревнования «Сталинградская битва»

Рекорд по числу команд и накалу борьбы демонстрируют 11 футбольных клубов, которые начали борьбу за главный трофей Кубка «Сталинградской битвы».

Пока команды разбиты на три группы. Победители каждой станут соперниками за главную награду. Футболисты сыграли уже несколько игр. На стартовом этапе встретились команды «Ротор Волгоград» и «Трактор», встреча закончилась со счетом 5:0 в пользу «Ротора». В группе «Б» второй состав «Ротора» встретился с командой Светлоярского района «БИО». Здесь разница в счете была минимальной — 4:3. А ничьей 1:1 закончилась встреча команды из Еланского района «Урожай» и «Ротор-ВКОР», игра состоялась в Волжском.

Очередные матчи турнира пройдут 27 и 28 января. А команда-победитель, которой в итоге достанется Кубок Сталинградской битвы, определится в день 74-й годовщины победы в легендарном сражении — 2 февраля.

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