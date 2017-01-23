Участок бульвара Победы в Воронеже перекроют 25 января

Городские власти перекроют участок бульвара Победы днем среды, 25 января. Ограничения связаны с работами на опоре двойного назначения с заменой блока базовой станции ПАО МТС, сообщила пресс-служба мэрии.

Как уточнили в горадминистрации, проезд для транспорта будет закрыт по левой полосе движения (нечетная сторона) участка бульвара Победы в районе пересечения с улицей Жукова. Ограничения продлятся с 11:00 до 16:00.