В ГИБДД Казани обеспокоены ростом числа ДТП с детьми

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Госавтоинспекция Казани озабочена увеличением количества ДТП с участием детей, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Казани.

Только за минувшие выходные в трех дорожно-транспортных происшествиях травмы различной степени тяжести получили три ребенка.

В субботу, 21 января, на трассе возле Борового Матюшино в столкновении «Шевроле Авео» и «Фольксвагена Тигуан» пострадала пятимесячная пассажирка внедорожника. Девочку с ушибом головного мозга госпитализировали.

Накануне в 5 часов вечера на улице Чуйкова нетрезвый 32-летний водитель «Лады» 14-й модели на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 4-летнего мальчика, который переходил дорогу с матерью. В результате наезда ребенок был госпитализирован с сотрясением головного мозга.

В этот же вечер воскресенья спустя три часа на перекрестке улиц Чуйкова и Лаврентьева 19-летний водитель «Лады» 15-й модели сбил 7-летнего мальчика, который вместе с матерью переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил ушибы и гематому.

В связи с этим Госавтоинспекция Казани убедительно просит родителей напомнить своим детям правила безопасного поведения на дороге.

«Уважаемые жители и гости Казани! Перед каждым выходом на дорогу напоминайте детям основные правила безопасного поведения при переходе проезжей части, и каждый раз подкрепляйте это своим примером. В автомобиле пристегивайтесь сами и пристигните юных пассажиров. Помните о своей ответственности за жизнь и здоровье юных участников дорожного движения!» — подчеркнул заместитель начальника ГИБДД Казани Наиль Гибадуллин.