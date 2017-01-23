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17:57 (мск), источник: РИА Крым

В этом году шанса на пересдачу экзаменов у крымских выпускников не будет

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости (Крым). Не сдавшие государственный выпускной экзамен или отстраненные от него за использование шпаргалок выпускники не смогут пересдать его в этом году.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщила министр образования, науки и молодежи Республики Крым Наталья Гончарова.

По ее словам, в прошлом году за использование мобильного телефона и шпаргалок с единого государственного экзамена были «сняты» четыре школьника. Они пересдали ЕГЭ в сентябре прошлого года, но упустили возможность сразу поступить в вузы. В этом году такой возможности, скорее всего, не будет.

«Окончательно этот вопрос еще не решен, но на 99% на сентябрьской сессии пересдачи не будет. Будет возможность пересдать в дополнительные дни, кто по той или иной причине (написал неудовлетворительно — ред.), в рамках лета, чтобы успеть поступить. Но те, кто не услышал и не осознал, что использование чего-либо вспоминающего на экзамене недопустимо, возможности пересдать в 2017 году не будет», — сообщила министр.

Таким выпускникам придется в 2018 году заново регистрироваться для участия в ЕГЭ и сдавать экзамены.

Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), в этом году сдавать ЕГЭ планируют около 5,5 тысяч учеников. Это около 50% выпускников, заканчивающих школу в нынешнем году.

Зарегистрироваться для сдачи ЕГЭ выпускники должны до 1 февраля 2017 года.

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