В Минкультуры назвали вопрос о передаче объектов Херсонеса церкви спорным

Ранее настоятель Владимирского собора на территории заповедника «Херсонес-Таврический» Сергий Халюта сообщил РИА Новости, что Симферопольская и Крымская епархия готовит повторный запрос в Росимущество о передаче в безвозмездное пользование 24 объектов музея-заповедника «Херсонес-Таврический», которые раньше принадлежали Владимирскому мужскому монастырю.

Симферопольская и Крымская епархия уже направляла запрос о передаче в безвозмездное пользование «Херсонеса» в Росимущество в 2016 году. Однако ведомство отклонило его в связи с предоставлением неполного перечня документов.

«По закону мы обязаны отдавать церкви имущество, которое ранее было церковным, но с одним условием — что музей получит адекватную замену помещениям. Вопрос о передачи данного объекта — дискуссионный, он требует обсуждения с музейным сообществом, с церковью, с министерством. Вопрос о том, чтобы найти музею замену, еще даже не поднимался», — сказал Аристархов, добавив, что министерство взаимодействует по этому вопросу с РПЦ.