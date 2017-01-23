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17:57 (мск), источник: РИА Новости

В Минкультуры назвали вопрос о передаче объектов Херсонеса церкви спорным

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Вопрос передачи в безвозмездное пользование Симферопольской и Крымской епархии 24 объектов музея-заповедника «Херсонес-Таврический» требует обсуждения с церковным и музейным сообществами, а также с Минкультуры, сообщил журналистам первый замминистра культуры РФ Владимир Аристархов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее настоятель Владимирского собора на территории заповедника «Херсонес-Таврический» Сергий Халюта сообщил РИА Новости, что Симферопольская и Крымская епархия готовит повторный запрос в Росимущество о передаче в безвозмездное пользование 24 объектов музея-заповедника «Херсонес-Таврический», которые раньше принадлежали Владимирскому мужскому монастырю.

Симферопольская и Крымская епархия уже направляла запрос о передаче в безвозмездное пользование «Херсонеса» в Росимущество в 2016 году. Однако ведомство отклонило его в связи с предоставлением неполного перечня документов.

«По закону мы обязаны отдавать церкви имущество, которое ранее было церковным, но с одним условием — что музей получит адекватную замену помещениям. Вопрос о передачи данного объекта — дискуссионный, он требует обсуждения с музейным сообществом, с церковью, с министерством. Вопрос о том, чтобы найти музею замену, еще даже не поднимался», — сказал Аристархов, добавив, что министерство взаимодействует по этому вопросу с РПЦ.

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Ранее директор «Херсонеса» Светлана Мельникова заявила, что вопрос о передаче объектов церкви должен быть отложен, так как это может навредить развитию уникального историко-археологического музея-заповедника.

В августе 2015 года бывший губернатор города Сергей Меняйло назначил директором заповедника главу Севастопольского благочиния отца Сергия Халюту. Решение вызвало протест работников музея, в результате спустя 10 дней министр культуры РФ сообщил о том, что Халюта добровольно покидает пост. Позднее Херсонесский музей возглавила Светлана Мельникова, ранее работавшая генеральным директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Национальный заповедник «Херсонес Таврический» — крупное музейное и научно-исследовательское учреждение, в его состав входят древнее городище, участки уникальной сельскохозяйственной округи («хоры») и средневековые крепости Чембало и Каламита. В 2013 году Херсонес Таврический и его хора были внесены в список культурного наследия ЮНЕСКО.

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