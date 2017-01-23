В Минкультуры назвали вопрос о передаче объектов Херсонеса церкви спорным
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Вопрос передачи в безвозмездное пользование Симферопольской и Крымской епархии 24 объектов
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Вопрос передачи в безвозмездное пользование Симферопольской и Крымской епархии 24 объектов
Ранее настоятель Владимирского собора на территории заповедника «Херсонес-Таврический» Сергий Халюта сообщил РИА Новости, что Симферопольская и Крымская епархия готовит повторный запрос в Росимущество о передаче в безвозмездное пользование 24 объектов
Симферопольская и Крымская епархия уже направляла запрос о передаче в безвозмездное пользование «Херсонеса» в Росимущество в 2016 году. Однако ведомство отклонило его в связи с предоставлением неполного перечня документов.
«По закону мы обязаны отдавать церкви имущество, которое ранее было церковным, но с одним условием — что музей получит адекватную замену помещениям. Вопрос о передачи данного объекта — дискуссионный, он требует обсуждения с музейным сообществом, с церковью, с министерством. Вопрос о том, чтобы найти музею замену, еще даже не поднимался», — сказал Аристархов, добавив, что министерство взаимодействует по этому вопросу с РПЦ.
Ранее директор «Херсонеса» Светлана Мельникова заявила, что вопрос о передаче объектов церкви должен быть отложен, так как это может навредить развитию уникального
В августе 2015 года бывший губернатор города Сергей Меняйло назначил директором заповедника главу Севастопольского благочиния отца Сергия Халюту. Решение вызвало протест работников музея, в результате спустя 10 дней министр культуры РФ сообщил о том, что Халюта добровольно покидает пост. Позднее Херсонесский музей возглавила Светлана Мельникова, ранее работавшая генеральным директором
Национальный заповедник «Херсонес Таврический» — крупное музейное и