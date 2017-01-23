День открытых дверей в ПВГУС пройдет в формате квест-игр

Интерактивный формат мероприятия позволит произвести «собственное расследование» будущих направлений подготовки и специальностей в компании друзей и одноклассников.

Участникам предстоит обратиться к логике, прибегнуть к эрудиции или попросту проявить ловкость. Всем гостям Дня открытых дверей будет предложено несколько сюжетных линий.

Квест-игра «Старт в техномир»

Квест-игра «Мой город культурный»

Квест-игра «Финансовый лабиринт»

Викторина «Бухгалтерский учет — язык бизнеса»

Деловая игра «Экономика вокруг нас»

Деловая игра «Менеджер и развитие бизнеса»

Квест «Инфо-дозор», мастер-класс «Персональный компьютер: как все устроено?»

Квест «Счастливое число»

Конкурс «Английский язык в экономике».

Самое лучшее — это попробовать всевозможные варианты и примерить на себя разные роли.

Так же в рамках Дня открытых дверей предусмотрено общее собрание об условиях поступления, презентации творческих студий университета, награждение победителей конкурса «Индустрия культуры Среднего Поволжья» и интеллектуальная игра «Умники и умницы» по теме «История культуры России и Среднего Поволжья».

Вас ждут 12 февраля в 12.00 по адресу: г. Тольятти ул. Гагарина, 4.