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16:52 (мск), источник: НИА Самара

День открытых дверей в ПВГУС пройдет в формате квест-игр

12 февраля Поволжский государственный университет сервиса откроет свои двери для абитуриентов и их родителей. Впервые этот День пройдет в формате квест-игр!

Интерактивный формат мероприятия позволит произвести «собственное расследование» будущих направлений подготовки и специальностей в компании друзей и одноклассников.

Участникам предстоит обратиться к логике, прибегнуть к эрудиции или попросту проявить ловкость. Всем гостям Дня открытых дверей будет предложено несколько сюжетных линий.

Квест-игра «Старт в техномир»
Квест-игра «Мой город культурный»
Квест-игра «Финансовый лабиринт»
Викторина «Бухгалтерский учет — язык бизнеса»
Деловая игра «Экономика вокруг нас»
Деловая игра «Менеджер и развитие бизнеса»
Квест «Инфо-дозор», мастер-класс «Персональный компьютер: как все устроено?»
Квест «Счастливое число»
Конкурс «Английский язык в экономике».

Самое лучшее — это попробовать всевозможные варианты и примерить на себя разные роли.

Так же в рамках Дня открытых дверей предусмотрено общее собрание об условиях поступления, презентации творческих студий университета, награждение победителей конкурса «Индустрия культуры Среднего Поволжья» и интеллектуальная игра «Умники и умницы» по теме «История культуры России и Среднего Поволжья».

Вас ждут 12 февраля в 12.00 по адресу: г. Тольятти ул. Гагарина, 4.

Запись на квесты и игру «Умники и умницы» по тел. 26−85- 67 или по эл. почте: odp@tolgas.ru, сообщает пресс-служба ПВГУС.

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