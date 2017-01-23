Деятельностью Росрееста заинтересовалась нижегородская прокуратура

В деятельности управления Росреестра по Нижегородской области выявлены многочисленные нарушения, сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

По данным прокуратуры, должностными лицами Росрееста при ведении информационной системы «Единый реестр проверок» допускаются многочисленные факты несвоевременного отражения в реестре информации о проведенных контрольных мероприятиях.

В частности, при внесении сведений о проверках в отношении МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» не были указаны данные о месте составления акта проверки, а при внесении сведений в отношении ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Варнавинского района» не указана информация об уполномоченном представителе проверяемого юридического лица.

Аналогичные нарушения выявлены и в других случаях. Прокуратурой области руководителю Управления внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, 10 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.