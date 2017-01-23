Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Чтобы долго прожить, нужно не есть на ночь
Эмоции Хиллари Клинтон на инаугурации Трампа (фото)
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
В Femen объявили о распаде движенияАктивистка Femen Яна Жданова заявила, что на Украине движение больше не существует
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Управляющие компании накажут за плохую работу
Стас Михайлов показал особняк: фанаты поражены роскошью
Саакашвили оказался в кустах на инаугурации Трампа
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Данила Козловский учится серфингу на Бали
Напряженный выпуск: племянник Пугачевой пришёл пьяным на шоу
Новый образ Хромченко вызвал настоящий фурор - СМИ
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
22Вечное сияние Джима Керри
8«Женский марш» против Трампа
9Крещенские купания
16Femen объявили о распаде движения
17:26 (мск), источник: ИА REGNUM

Деятельностью Росрееста заинтересовалась нижегородская прокуратура

К ответственности привлечены 10 должностных лиц.

В деятельности управления Росреестра по Нижегородской области выявлены многочисленные нарушения, сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

По данным прокуратуры, должностными лицами Росрееста при ведении информационной системы «Единый реестр проверок» допускаются многочисленные факты несвоевременного отражения в реестре информации о проведенных контрольных мероприятиях.

В частности, при внесении сведений о проверках в отношении МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» не были указаны данные о месте составления акта проверки, а при внесении сведений в отношении ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Варнавинского района» не указана информация об уполномоченном представителе проверяемого юридического лица.

Аналогичные нарушения выявлены и в других случаях. Прокуратурой области руководителю Управления внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, 10 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
Голодец назвала средний размер пенсии в 2017 году
В «Справедливой России» прокомментировали уход Елены Мизулиной
ФИФА приняла предложение провести жеребьевку ЧМ в Кремле
Дональд Трамп отказался опубликовать свою налоговую декларацию
Движение Femen объявило о распаде
Порошенко создал военно-воздушную зону «Восток»
Поддерживавшие Трампа боты переметнулись к Обаме
Спорт
Руни вписывает своё имя в историю: 7 событий выходных Уэйн становится лучшим бомбардиром в истории "МЮ", Рамос снова спасает "Реал" и другие главные события выходных
Авто
Новый кроссовер Subaru: первый тизер Компания пообещала раскрыть все подробности в начале марта на международном автосалоне в Женеве
Hi-Tech
В России хотят создать летающий автомобиль ФПИ планирует выделить 3 миллиона рублей на создание прототипа летательного аппарата для перевозки пассажиров и грузов
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
На рынок жилья Москвы вернулись черные маклеры
Что делать, если ваша квартира пустует?
В Москве запустили самый высокий лифт в Европе
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео) Гарри Галкина впервые коротко подстригли.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь