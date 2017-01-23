(Город Казань KZN.RU, 23 января). 24—25 января в Казани пройдут приемы граждан. С вопросами можно будет обратиться в приемную Президента РФ в Татарстане (ул. Кремлевская, 12/20).

24 января прием проведет заместитель председателя комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев. В тот же день на вопросы жителей ответит руководитель Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по РТ Рустэм Сафиуллин.

25 января прием граждан проведет руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов России по РТ — главный судебный пристав РТ Радик Ильясов.