В Сочи начнет работать «народный контроль»
В Сочи за ценами на сельхозярмарках будет следить «народный контроль».
В Сочи за ценами на сельхозярмарках будет следить «народный контроль».
Представители общественности еженедельно мониторят фермерские товары, выявляя факты необоснованного завышения цен. Разница в стоимости продуктов между магазинами и ярмарками в среднем обычно составляет 20%.
«Благодаря тому, что на ярмарки едут в основном товаропроизводители, которые сами выращивают свою продукцию, исключается цепочка посредников. То есть продукция продается без наценок», — цитирует директора МБУ «Сельскохозяйственного
Всего на территории Сочи функционируют пять ярмарок выходного дня. Еще одну сельскохозярмарку планируют открыть в Красной Поляне в 2017 году.