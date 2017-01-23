В Сочи начнет работать «народный контроль»

Представители общественности еженедельно мониторят фермерские товары, выявляя факты необоснованного завышения цен. Разница в стоимости продуктов между магазинами и ярмарками в среднем обычно составляет 20%.

«Благодаря тому, что на ярмарки едут в основном товаропроизводители, которые сами выращивают свою продукцию, исключается цепочка посредников. То есть продукция продается без наценок», — цитирует директора МБУ «Сельскохозяйственного информационно-консультационного центра Сочи» Максима Лысенко пресс-служба мэрии.

Всего на территории Сочи функционируют пять ярмарок выходного дня. Еще одну сельскохозярмарку планируют открыть в Красной Поляне в 2017 году.