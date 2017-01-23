В Волгоградской области могут создать детский технопарк «Кванториум»
Региональные власти хотят возродить престиж инженерных профессий.
Региональные власти хотят возродить престиж инженерных профессий.
Возможность создания детского технопарка «Кванториум» рассматривается в Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
На базе кванториума детей будут обучать по образовательным программам
В ходе заседания рабочей группы в ВолгГТУ руководством вуза были презентованы шесть возможных образовательных предложений, представлена площадка для размещения кванториума, в котором дети смогут получать и развивать знания в автоквантуме, робоквантуме,
Детский технопарк «Кванториум» — это площадка, где дети в проектном формате решают реальные кейсы и задачи по