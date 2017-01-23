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16:44 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области могут создать детский технопарк «Кванториум»

Региональные власти хотят возродить престиж инженерных профессий.

Возможность создания детского технопарка «Кванториум» рассматривается в Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, с помощью проекта власти планируют возродить престиж инженерных и научных профессий, подготовить кадровый резерв для глобального технологического лидерства России. Для этого они хотят внедрить новую модель дополнительного образования детей, которая объединит усилия науки, бизнеса и государства на основе принципов государственного частного партнерства для формирования системы ускоренного развития технических способностей детей и для подготовки высококвалифицированных инженеров и ученых нового типа.

На базе кванториума детей будут обучать по образовательным программам научно-технической направленности с использованием современного оборудования и информационных технологий, проводить тематические лекции и мастер-классы. В настоящее время кванториумы уже созданы в 17 регионах России.

В ходе заседания рабочей группы в ВолгГТУ руководством вуза были презентованы шесть возможных образовательных предложений, представлена площадка для размещения кванториума, в котором дети смогут получать и развивать знания в автоквантуме, робоквантуме, IT-квантуме, энерджиквантуме, биоквантуме и нейроквантуме.

Детский технопарк «Кванториум» — это площадка, где дети в проектном формате решают реальные кейсы и задачи по естественно-научным и техническим направлениям.

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