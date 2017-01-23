Петербуржцев предупреждают о заморозках

В ближайшие сутки температура воздуха в Петербурге будет нестабильна. Об этом предупреждает городское управление МЧС. Ночью и днем сначала пройдет мокрый снег. Потом похолодает до минус 5 градусов. Результат предсказуем — гололедица.

Помимо снега и заморозков, в город придет ветер силой до 11 метров в секунду.

В городском комитете по благоустройству при этом отмечают, что в период с 16 по 22 января с петербургских дорог вывезли 140 тысяч кубов снега. За сезон уже примерно 1,4 миллиона кубических метров.

В период с ноября на дороги выпало около 142 миллиметров осадков.