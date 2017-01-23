Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Тихом океане построят первый в мире «плавучий город»
Жены спасаются от семейных ссор на кухне, а мужья — в спальне
Кремль ответил на слова Трампа о новых совместных действиях
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Брежнева и Крыгина лидируют в голосовании
В Femen объявили о распаде движенияАктивистка Femen Яна Жданова заявила, что на Украине движение больше не существует
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
Стас Михайлов показал особняк: фанаты поражены роскошью
Саакашвили оказался в кустах на инаугурации Трампа
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Дочь Валерия Меладзе вышла замуж в Англии
Напряженный выпуск: племянник Пугачевой пришёл пьяным на шоу
Новый образ Хромченко вызвал настоящий фурор - СМИ
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
16Femen объявили о распаде движения
9Крещенские купания
18Инаугурации прошлого
10«Бегущий огонь»
16:15 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске на месяц продлили голосование за лучшие объекты саммитов ШОС и БРИКС

Народное голосование за проекты работ к саммитам ШОС и БРИКС, организованное оргкомитетом архитектурного конкурса «ARCHCHEL-2020», продлится до 20 февраля. Ещё месяц жители города могут знакомиться с необычными идеями участников конкурса, а также вносить вклад в формирование архитектурного облика Челябинска.

«Мы подвели предварительные итоги и поняли, что людей, которые знают о конкурсе, гораздо больше тех, кто оставил свои голоса, — сообщили в оргкомитете конкурса. — Было принято решение о продлении голосования, чтобы не только увидеть, что жители знают о конкурсе, но и услышать их мнение».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, посетители сайта могут изучить больше 20 проектов. Это работы, вошедшие в шорт-лист победителей или отмеченные наибольшим количеством баллов. Голосование проходит по трем номинациям, которые жюри конкурса назвали архитектурными доминантами, — аэропорт, конгресс-центр и набережная реки Миасс.

«Я видел множество архитектурных конкурсов, но таких, где выносится сразу три объекта, не помню. Это очень серьезный прецедент, который должен стать мощным толчком для развития архитектуры города», — пояснил председатель жюри, президент общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России» Николай Шумаков.

Общественное голосование в рамках архитектурного конкурса «ARCHCHEL-2020», по словам организаторов, должно помочь составить объективную картину итогов конкурса. По завершении голосования лучшие проекты будут представлены губернатору Челябинской области Борису Дубровскому. Работы, отобранные членами жюри, а также проекты, победившие в результате общественного голосования, будут претендовать на воплощение в рамках подготовки города к саммитам ШОС и БРИКС.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Дубровский о НМУ: На бумаге все положительно, по факту - кризис существующей системы контроля воздуха
Голодец назвала средний размер пенсии в 2017 году
В «Справедливой России» прокомментировали уход Елены Мизулиной
ФИФА приняла предложение провести жеребьевку ЧМ в Кремле
Дональд Трамп отказался опубликовать свою налоговую декларацию
Движение Femen объявило о распаде
Порошенко создал военно-воздушную зону «Восток»
Поддерживавшие Трампа боты переметнулись к Обаме
Спорт
Руни вписывает своё имя в историю: 7 событий выходных Уэйн становится лучшим бомбардиром в истории "МЮ", Рамос снова спасает "Реал" и другие главные события выходных
Авто
Новый кроссовер Subaru: первый тизер Компания пообещала раскрыть все подробности в начале марта на международном автосалоне в Женеве
Hi-Tech
В России хотят создать летающий автомобиль ФПИ планирует выделить 3 миллиона рублей на создание прототипа летательного аппарата для перевозки пассажиров и грузов
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
Что делать, если ваша квартира пустует?
В Москве запустили самый высокий лифт в Европе
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Как из трех комнат сделать пять
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео) Гарри Галкина впервые коротко подстригли.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь