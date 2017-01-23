В Челябинске на месяц продлили голосование за лучшие объекты саммитов ШОС и БРИКС

«Мы подвели предварительные итоги и поняли, что людей, которые знают о конкурсе, гораздо больше тех, кто оставил свои голоса, — сообщили в оргкомитете конкурса. — Было принято решение о продлении голосования, чтобы не только увидеть, что жители знают о конкурсе, но и услышать их мнение».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, посетители сайта могут изучить больше 20 проектов. Это работы, вошедшие в шорт-лист победителей или отмеченные наибольшим количеством баллов. Голосование проходит по трем номинациям, которые жюри конкурса назвали архитектурными доминантами, — аэропорт, конгресс-центр и набережная реки Миасс.

«Я видел множество архитектурных конкурсов, но таких, где выносится сразу три объекта, не помню. Это очень серьезный прецедент, который должен стать мощным толчком для развития архитектуры города», — пояснил председатель жюри, президент общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России» Николай Шумаков.

Общественное голосование в рамках архитектурного конкурса «ARCHCHEL-2020», по словам организаторов, должно помочь составить объективную картину итогов конкурса. По завершении голосования лучшие проекты будут представлены губернатору Челябинской области Борису Дубровскому. Работы, отобранные членами жюри, а также проекты, победившие в результате общественного голосования, будут претендовать на воплощение в рамках подготовки города к саммитам ШОС и БРИКС.