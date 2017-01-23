Суд перенес дело о разрыве контрактов на строительство «Зенит-Арены»

«Дело откладывается на 20 февраля», — сказал судья.

Представитель корпорации «Трансстрой» в понедельник обратились с ходатайствами, запросив документы, по их мнению, подтверждающие выполнение работ подрядчиком, и документы о внесении изменений в проектную документацию строительного объекта. В свою очередь представители комитета по строительству заявили, что эти действия со стороны оппонентов имеют своей целью затянуть процесс.

Ранее в 2016 году арбитраж объединил в одно производство рассмотрение исков комитета по строительства Петербурга к бывшим подрядчикам сооружения стадиона — корпорации «Транстрой», инжиниринговой корпорации «Трансстрой» и ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой СПб» о признании расторгнутыми соответствующих госконтрактов с исками этих компаний к городскому строительному ведомству с требованием признать незаконным отказ от контрактов.

В июле прошлого года аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина сообщил о расторжении контрактов на сооружение нового стадиона с корпорацией «Трансстрой», инжиниринговой корпорацией «Трансстрой» и «Инжтрансстроем-СПб». Комитет по строительству выбрал «Метрострой» в качестве нового подрядчика завершения строительства стадиона и комплексного благоустройства территории вокруг арены. Суммарная стоимость контрактов составила 7,8 миллиарда рублей (5,4 миллиарда рублей и 2,4 миллиарда рублей соответственно).