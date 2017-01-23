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18:49 (мск), источник: РИА Новости

Суд перенес дело о разрыве контрактов на строительство «Зенит-Арены»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области в понедельник отложил на 20 февраля рассмотрение исков комитета по строительству к двум бывшим подрядчикам сооружения стадиона — корпорации «Трансстрой» и инжиниринговой корпорации «Трансстрой СПб» (Инжтрансстрой СПб) о признании расторгнутыми контрактов на строительство футбольного стадиона «Зенит-Арена» в западной части Крестовского острова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

«Дело откладывается на 20 февраля», — сказал судья.

Представитель корпорации «Трансстрой» в понедельник обратились с ходатайствами, запросив документы, по их мнению, подтверждающие выполнение работ подрядчиком, и документы о внесении изменений в проектную документацию строительного объекта. В свою очередь представители комитета по строительству заявили, что эти действия со стороны оппонентов имеют своей целью затянуть процесс.

Ранее в 2016 году арбитраж объединил в одно производство рассмотрение исков комитета по строительства Петербурга к бывшим подрядчикам сооружения стадиона — корпорации «Транстрой», инжиниринговой корпорации «Трансстрой» и ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой СПб» о признании расторгнутыми соответствующих госконтрактов с исками этих компаний к городскому строительному ведомству с требованием признать незаконным отказ от контрактов.

В июле прошлого года аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина сообщил о расторжении контрактов на сооружение нового стадиона с корпорацией «Трансстрой», инжиниринговой корпорацией «Трансстрой» и «Инжтрансстроем-СПб». Комитет по строительству выбрал «Метрострой» в качестве нового подрядчика завершения строительства стадиона и комплексного благоустройства территории вокруг арены. Суммарная стоимость контрактов составила 7,8 миллиарда рублей (5,4 миллиарда рублей и 2,4 миллиарда рублей соответственно).

Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба «Зенит» в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Госстройнадзор Санкт-Петербурга 29 декабря 2016 года выдал разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. В ближайшие три-четыре месяца предстоит выполнить работы по адаптации стадиона под требования ФИФА, а также привести спортивную арену в соответствие с требованиями силовых ведомств. С этой целью комитет по строительству Петербурга заключил с «Метростроем» два дополнительных контракта на общую сумму около 2,9 миллиарда рублей.

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