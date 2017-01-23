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17:54 (мск), источник: Volga News

В Самарской области ожидается потепление

По сведению Гидрометцентра России, третья декада января ожидается на три градуса выше средних многолетних значений.

В понедельник, 23 января, ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, слабая метель. Температура воздуха составит -8 … -13 °C. Ветер западный 6−11 м/с.

Во вторник, 24 января, ночью местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха опустится от -12 до -17 °C, с повышением к утру до -7 … -12 °C. Днем облачно, небольшой, местами умеренный снег, слабая метель. Температура воздуха составит -3 … -8 °C. Ветер юго-западный 7−12 м/с.

В среду, 25 января, также пройдет небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха в ночные и дневные часы составит -5 … -10 °C. Ветер южный 5−10 м/с. На дорогах гололедица.

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