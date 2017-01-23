В Самарской области ожидается потепление
По сведению Гидрометцентра России, третья декада января ожидается на три градуса выше средних многолетних значений.
По сведению Гидрометцентра России, третья декада января ожидается на три градуса выше средних многолетних значений.
В понедельник, 23 января, ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, слабая метель. Температура воздуха составит -8 … -13 °C. Ветер западный 6−11 м/с.
Во вторник, 24 января, ночью местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха опустится от -12 до -17 °C, с повышением к утру до -7 … -12 °C. Днем облачно, небольшой, местами умеренный снег, слабая метель. Температура воздуха составит -3 … -8 °C. Ветер
В среду, 25 января, также пройдет небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха в ночные и дневные часы составит -5 … -10 °C. Ветер южный 5−10 м/с. На дорогах гололедица.