В Нижнем Новгороде на дорогах появится термопластиковая разметка

В Нижнем Новгороде в 2017 году на дорогах появится термопластиковая разметка. На работы по ее нанесению выделено 25,5 миллионов рублей. Об этом сообщил директор департамента транспорта и связи Александр Голофастов на заседании комиссии городской думы.

Она будет нарисована на участках, отремонтированных в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

«Такая разметка из термопластика держится полтора — два года в отличие от краски, она удобна для водителей и заметна даже зимой. В первую очередь мы нанесем ее около школ. Остальная часть денег пока будет потрачена на разметку лакокрасочными материалами», — рассказал Голофастов.

Однако, согласно требованиям FIFA, к чемпионату мира по футболу термопластиковая разметка также должна быть на дорогах по маршрутам следования клиентских групп. На эти работы требуется еще 75 млн рублей, которых у города нет.