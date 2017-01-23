Петербуржцы сдали на переработку почти 2,5 тысячи новогодних ёлок

Как сообщили координаторы движения «Мусора. Больше. Нет» на своей странице в соцсети, волонтеры за два часа 22 января собрали 2350 хвойных дерева в рамках акции «Елки, палки, пять бизонов», которая прошла в городе в минувшее воскресенье.

В этом году увеличилось не только количество мест, куда можно было отнести деревья, но и количество людей, которые решили подарить ёлкам вторую жизнь. В начале 2016 года горожане принесли в пункты сбора только 1200 деревьев, чуть больше, чем получили активисты от предпринимателей, которые не смогли распродать товар.

Новогодние красавицы после переработки в щепу пойдут на подкорм и подстилки зверям в карантинном центре диких животных «Велес», в приюте «Полянка», в детской конной академии «Рутения» и в центре помощи бездомным животным «Потеряшка СПб».