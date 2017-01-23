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17:16 (мск), источник: Новый Калининград

Классы в семи школах Калининградской области закрыты на карантин

Закрыты также группы в 10 детсадах.

Источник: РИА "Новости"

По состоянию на понедельник из-за гриппа и ОРВИ занятия временно приостановлены в 10 классах 7 школ Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Занятия не ведутся в некоторых классах школ Калининграда, Балтийска, Багратионовского района, Черняховска и Светлого. Кроме того, на карантин закрыты 10 групп в 10 детсадах (в Калининграде, Светлом, Багратионовском районе, Черняховске, Гвардейске и Советске).

За неделю в инфекционные стационары госпитализировано 76 заболевших, из них 47 детей в возрасте до 14 лет.

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