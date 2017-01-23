Нижегородский минобр планирует закрыть четыре детдома в 2017 году в связи с сокращением числа детей-сирот

По словам чиновника, тенденция к уменьшению количества детей, оставшихся без попечения родителей и воспитывающихся в детских домах, наблюдается уже несколько лет. Так, если в 2008 году в детдомах воспитывалось 2149 детей, то в 2016 году — уже 728 детей. В связи с этим число самих учреждений сократилось с 60 до 20.

«Отмечу, что почти все детдома базировались на базе детских садов, и мы все их отдали обратно в муниципалитеты, чтобы снова сделать из них детсады», — отметил Наумов.

Министр сообщил, что в 2017 году правительство планирует закрыть еще четыре детских дома: Варнавинский, Княгининский, Курмышский и детский дом № 5 Нижнего Новгорода. При этом он подчеркнул, что даже с закрытием этих учреждений еще порядка 300 мест в детдомах останутся свободными.

Напомним, в ноябре 2016 года сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода планирует отремонтировать бывшее здание «Дома ребенка» на ул. Трамвайной для организации в нем детсада. Здание было передано в собственность Нижнего Новгорода в октябре того же года.