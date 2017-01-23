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18:24 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородское правительство планирует построить 77 новых школ на территории региона к 2025 году

Правительство Нижегородской области планирует построить 77 новых школ на территории региона к 2025 году. Об этом министр образования Нижегородской области Сергей Наумов сообщил на заседании комитета по социальным вопросам Законодательного собрания региона 23 января 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По его словам, в федеральной программе по созданию новых мест в общеобразовательных организациях до 2025 года примут участие 37 районов и городских округов Нижегородской области. Наумов напомнил, что основные задачи программы — ликвидация второй смены и перевод в новые школы из зданий, износ которых составляет более 50%. В рамках выполнения мероприятий программы планируется строительство 101 объекта на 57 902 места, в том числе 77 школ и 24 пристроев к школам. В Нижнем Новгороде планируется построить 32 объекта на 21 975 мест, в том числе 19 школ и 14 пристроев. На эти цели, по словам министра, до 2025 года необходимо 29,8 млрд рублей.

«В настоящее время на 11 объектов проектно-сметная документация разработана и включена в реестр типовой документации Министерства строительства РФ. Отмечу, что без включения в этот реестр ни одна школа в программу не попадает. Поэтому мы можем иметь документацию, но если она не прошла реестр Минстроя, то ее в программе нет. По ней просто не будет федеральных денег», — сказал Сергей Наумов. Он также сообщил, что финансирование программы в 2016 году составило 733,9 млн рублей, в том числе 2016 млн — средства федерального бюджет, 440 млн рублей — средства областного бюджета, 76,9 млн рублей — средства местных бюджетов.

«По этой программе в 2016 году введено в эксплуатацию два объекта: лицей № 1 в Семенове и пристрой к Бутурлинской средней школе. Было начато еще пять объектов, из которых три планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году: это школа на 1 тысячу мест в микрорайоне Красногорка городского округа Бор, школа на 900 мест в городе Павлово и школа на 150 мест в селе Натальино Навашинского района. Другие два объекта должны быть введены в эксплуатацию в 2018 году: пристрой к зданию Тонкинской школы на 400 мест и школа на 425 в поселке Суроватиха Дальнеконстантиновского района», — заключил министр.

Напомним, администрация Нижнего Новгорода планирует построить пять новых школ к 2020 году. Речь идет о строительстве школ в микрорайоне «Юг» на одну тысячу мест, в границах ул. Машинная и Победная — на 900 мест, в микрорайоне «Ойкумена» в Приокском районе — на 675 мест, в микрорайон «Цветы» — на 1,5 тысячи мест, в микрорайоне «Бурнаковский» в Московском районе — на одну тысячу мест.

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