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18:06 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани открылся новый корпус Татарской межрегиональной ветлаборатории

В новом лабораторном корпусе будут проводиться исследования в области молекулярно-генетической диагностики.

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Сегодня в Казани открылся новый лабораторный корпус Татарской межрегиональной ветеринарной лаборатории, который был построен в 2016 году, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В министерстве отметили, что ввод в эксплуатацию нового корпуса лаборатории позволит создать центр по проведению исследований в области молекулярно-генетической диагностики. Кроме того, поможет повысить уровень статуса Татарской межрегиональной ветеринарной лаборатории в ПФО.

Благодаря работе нового корпуса появится возможность оценивать потенциальные риски использования сельхозпродукции, полученной с применением ГМО. Планируется увеличить численность персонала и повысить производительность труда до 100 исследований в смену. Также будут освоены новые направления деятельности, среди которых полногеномное секвенирование.

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