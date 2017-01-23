В Казани открылся новый корпус Татарской межрегиональной ветлаборатории

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Сегодня в Казани открылся новый лабораторный корпус Татарской межрегиональной ветеринарной лаборатории, который был построен в 2016 году, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В министерстве отметили, что ввод в эксплуатацию нового корпуса лаборатории позволит создать центр по проведению исследований в области молекулярно-генетической диагностики. Кроме того, поможет повысить уровень статуса Татарской межрегиональной ветеринарной лаборатории в ПФО.

Благодаря работе нового корпуса появится возможность оценивать потенциальные риски использования сельхозпродукции, полученной с применением ГМО. Планируется увеличить численность персонала и повысить производительность труда до 100 исследований в смену. Также будут освоены новые направления деятельности, среди которых полногеномное секвенирование.