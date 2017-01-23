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18:05 (мск), источник: РИА Крым

Украинский велогонщик из Симферополя Грабовский умер от сердечного приступа

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости (Крым). Украинский велогонщик из Симферополя Дмитрий Грабовский умер от сердечного приступа, сообщает РИА Новости (Украина) со ссылкой на Facebook российского спортсмена Юрия Левинзона.

Источник: РИА "Новости"

«Я не знаю как такое может быть… Дмитрий Грабовский скончался от сердечного приступа. Не знаю деталей», — написал Левинзон на своей странице в Facebook.

Грабовский родился в 1985 году. В 2002 году стал чемпионом Европы в командном преследовании, через год он выиграл этот титул уже в скрэтче. В том же сезоне Дмитрий стал призером мировых юниорских чемпионатов в гонке по очкам и разделке.

В 2004 год Грабовский стал чемпионом Европы в командном преследовании среди «андеров». В 2005 году спортсмен выиграл разделку молодежного чемпионата Европы. В 2007 году велогонщик подписал контракт с Quick Step-Innergetic, но за два сезона в бельгийской команде выиграл только украинский чемпионат. По данным СМИ, причинами этому послужили травма спины, полученная в ДТП, и чрезмерное употребление алкоголя.

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