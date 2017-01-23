Украинский велогонщик из Симферополя Грабовский умер от сердечного приступа

«Я не знаю как такое может быть… Дмитрий Грабовский скончался от сердечного приступа. Не знаю деталей», — написал Левинзон на своей странице в Facebook.
Грабовский родился в 1985 году. В 2002 году стал чемпионом Европы в командном преследовании, через год он выиграл этот титул уже в скрэтче. В том же сезоне Дмитрий стал призером мировых юниорских чемпионатов в гонке по очкам и разделке.
В 2004 год Грабовский стал чемпионом Европы в командном преследовании среди «андеров». В 2005 году спортсмен выиграл разделку молодежного чемпионата Европы. В 2007 году велогонщик подписал контракт с Quick Step-Innergetic, но за два сезона в бельгийской команде выиграл только украинский чемпионат. По данным СМИ, причинами этому послужили травма спины, полученная в ДТП, и чрезмерное употребление алкоголя.