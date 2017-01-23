Украинский велогонщик из Симферополя Грабовский умер от сердечного приступа

«Я не знаю как такое может быть… Дмитрий Грабовский скончался от сердечного приступа. Не знаю деталей», — написал Левинзон на своей странице в Facebook.

Грабовский родился в 1985 году. В 2002 году стал чемпионом Европы в командном преследовании, через год он выиграл этот титул уже в скрэтче. В том же сезоне Дмитрий стал призером мировых юниорских чемпионатов в гонке по очкам и разделке.