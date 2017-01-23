Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Правда и мифы о чистоте рук
Трамп рассказал об оставленной Обамой записке
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Крещение по-балийски: Светлана Ходченкова искупалась в водопаде
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Управляющие компании накажут за плохую работу
Украинская армия вплотную подошла к Дебальцево: осталось 5 км
38-летняя Лорак показала фанатам фигуру в бикини
Елена Летучая пострадала на отдыхе
Данила Козловский учится серфингу на Бали
"Газовое проклятие": СМИ об аномальных морозах на Украине
Эксперт: НАТО «в состоянии полной демобилизации»
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
20Трамп стал 45-м президентом США
22«Облик перемен»
14События недели в фотографиях
16Femen объявили о распаде движения
18:31 (мск), источник: НТА-Приволжье

Предупреждение о возникновении ЧС объявлено в Нижегородской области на 23—24 января в связи с метелью, сильным ветром и гололедом

Увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, возможны обрушения слабоукрепленных, ветхих конструкций, падение деревьев.

Источник: AP 2016

Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие четыре-шесть часов 23 января, а также ночью и днем 24 января по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидаются сильные снегопады, метели, на дорогах снежные заносы.

Кроме этого, синоптики прогнозируют ухудшение видимости до 500 метров и менее, усиления западного и юго-западного ветра порывами 13−18 м/с, а также гололед на дорогах.

В этой связи, по информации МЧС, увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, возможны обрушения слабоукрепленных, ветхих конструкций, падение деревьев со слабой корневой системой и прочее.

Между тем также напомним, что похолодание до -15 градусов ожидается в Нижегородской области к середине недели.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Голодец назвала средний размер пенсии в 2017 году
В «Справедливой России» прокомментировали уход Елены Мизулиной
ФИФА приняла предложение провести жеребьевку ЧМ в Кремле
Дональд Трамп отказался опубликовать свою налоговую декларацию
Лидер Femen опровергла информацию о распаде движения
Порошенко создал военно-воздушную зону «Восток»
Поддерживавшие Трампа боты переметнулись к Обаме
Спорт
Руни вписывает своё имя в историю: 7 событий выходных Уэйн становится лучшим бомбардиром в истории "МЮ", Рамос снова спасает "Реал" и другие главные события выходных
Авто
Новый кроссовер Subaru: первый тизер Компания пообещала раскрыть все подробности в начале марта на международном автосалоне в Женеве
Hi-Tech
В России хотят создать летающий автомобиль ФПИ планирует выделить 3 миллиона рублей на создание прототипа летательного аппарата для перевозки пассажиров и грузов
Кино
Стас Михайлов удивил участием в шоу «Пока все дома»: видео Популярный российский певец принял ведущего программы в поражающем роскошью убранства особняке и выдал одноразовые тапочки
Недвижимость
На рынок жилья Москвы вернулись черные маклеры
Что делать, если ваша квартира пустует?
В Москве запустили самый высокий лифт в Европе
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео) Гарри Галкина впервые коротко подстригли.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь