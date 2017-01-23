Предупреждение о возникновении ЧС объявлено в Нижегородской области на 23—24 января в связи с метелью, сильным ветром и гололедом

Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие четыре-шесть часов 23 января, а также ночью и днем 24 января по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидаются сильные снегопады, метели, на дорогах снежные заносы.

Кроме этого, синоптики прогнозируют ухудшение видимости до 500 метров и менее, усиления западного и юго-западного ветра порывами 13−18 м/с, а также гололед на дорогах.

В этой связи, по информации МЧС, увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, возможны обрушения слабоукрепленных, ветхих конструкций, падение деревьев со слабой корневой системой и прочее.

Между тем также напомним, что похолодание до -15 градусов ожидается в Нижегородской области к середине недели.