Почки от умершего человека впервые пересадили больным в Актобе
Впервые актюбинские трансплантологи провели операции по пересадке почек от умершего человека. Ранее трансплантация была только от живых доноров, передаёт портал aktobenews.kz.
Впервые актюбинские трансплантологи провели операции по пересадке почек от умершего человека. Ранее трансплантация была только от живых доноров, передаёт портал aktobenews.kz.
Пациентами стали 32-летняя женщина и 31-летний мужчина. На протяжении семи лет они жили только благодаря аппарату гемодиализа. И доноров для пересадки у них не было.
Органы для больных впервые актюбинские медики взяли у погибшего человека. Одну операцию провели в больнице скорой медицинской помощи, другую — в областной больнице.
Актюбинские трансплантологи работали без привлечения зарубежных врачей. Операции прошли успешно, оба пациента чувствуют себя хорошо.
«Пересадка органов от трупного донора — шанс для тех, у кого нет живого донора, а таких очень много. Операции проведены успешно, состояние пациентов стабильное. Сейчас мы планируем поставить проведение таких операция на поток», — рассказал руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев.
Всего в Актобе было произведено 20 операций по пересадке почек от живого донора. Ждут своей очереди ещё 156 больных. Кроме того, впервые в этом году в Актобе запланированы операции по пересадки печени для трёх маленьких пациентов. Проводить хирургические операции будут на базе детской областной больницы.