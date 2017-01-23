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19:21 (мск), источник: Informburo.kz

Почки от умершего человека впервые пересадили больным в Актобе

Впервые актюбинские трансплантологи провели операции по пересадке почек от умершего человека. Ранее трансплантация была только от живых доноров, передаёт портал aktobenews.kz.

Пациентами стали 32-летняя женщина и 31-летний мужчина. На протяжении семи лет они жили только благодаря аппарату гемодиализа. И доноров для пересадки у них не было.

Органы для больных впервые актюбинские медики взяли у погибшего человека. Одну операцию провели в больнице скорой медицинской помощи, другую — в областной больнице.

Актюбинские трансплантологи работали без привлечения зарубежных врачей. Операции прошли успешно, оба пациента чувствуют себя хорошо.

«Пересадка органов от трупного донора — шанс для тех, у кого нет живого донора, а таких очень много. Операции проведены успешно, состояние пациентов стабильное. Сейчас мы планируем поставить проведение таких операция на поток», — рассказал руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев.

Всего в Актобе было произведено 20 операций по пересадке почек от живого донора. Ждут своей очереди ещё 156 больных. Кроме того, впервые в этом году в Актобе запланированы операции по пересадки печени для трёх маленьких пациентов. Проводить хирургические операции будут на базе детской областной больницы.

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