«Кота-экстрасенса», общающегося с потусторонними силами, продали за 5 млн в Благовещенске

Отмечается, что покупателем питомца со «сверхъестественными способностями» стала женщина-экстрасенс.

Издание ИА «Амур.инфо» пообщалось с жителем Благовещенска, разместившим объявление в Сети. Он отметил, что устал от кота, который «читает его мысли».