«Кота-экстрасенса», общающегося с потусторонними силами, продали за 5 млн в Благовещенске
В Благовещенске мужчина продал «кота-экстрасенса» за 5 миллионов рублей. По его заверениям, кот общается с потусторонним миром, пишет ren.tv.
В Благовещенске мужчина продал «кота-экстрасенса» за 5 миллионов рублей. По его заверениям, кот общается с потусторонним миром, пишет ren.tv.
Отмечается, что покупателем питомца со «сверхъестественными способностями» стала
Издание ИА «Амур.инфо» пообщалось с жителем Благовещенска, разместившим объявление в Сети. Он отметил, что устал от кота, который «читает его мысли».