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18:17 (мск), источник: Publika.md

«Кота-экстрасенса», общающегося с потусторонними силами, продали за 5 млн в Благовещенске

В Благовещенске мужчина продал «кота-экстрасенса» за 5 миллионов рублей. По его заверениям, кот общается с потусторонним миром, пишет ren.tv.

Источник: Publika.md

Отмечается, что покупателем питомца со «сверхъестественными способностями» стала женщина-экстрасенс.

Издание ИА «Амур.инфо» пообщалось с жителем Благовещенска, разместившим объявление в Сети. Он отметил, что устал от кота, который «читает его мысли».

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