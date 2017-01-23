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18:06 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Краснодарцев просят не выходить на тонкий лед на водоемах

Сейчас толщина ледового покрытия на водоемах города составляет не более одного сантиметра.

В течение дневного времени в Краснодаре сохраняется плюсовая температура. В среднем в сутки она сохраняется на уровне +1. Толщина ледового покрытия на водоемах города составляет не более одного сантиметра. Поэтому выход и выезд на лед запрещен.

Поэтому горожан просят соблюдать осторожность вблизи водоемов, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

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