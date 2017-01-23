Краснодарцев просят не выходить на тонкий лед на водоемах
Сейчас толщина ледового покрытия на водоемах города составляет не более одного сантиметра.
Сейчас толщина ледового покрытия на водоемах города составляет не более одного сантиметра.
В течение дневного времени в Краснодаре сохраняется плюсовая температура. В среднем в сутки она сохраняется на уровне +1. Толщина ледового покрытия на водоемах города составляет не более одного сантиметра. Поэтому выход и выезд на лед запрещен.
Поэтому горожан просят соблюдать осторожность вблизи водоемов, сообщили ГТРК «Кубань» в