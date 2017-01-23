Краснодарцев просят не выходить на тонкий лед на водоемах

В течение дневного времени в Краснодаре сохраняется плюсовая температура. В среднем в сутки она сохраняется на уровне +1. Толщина ледового покрытия на водоемах города составляет не более одного сантиметра. Поэтому выход и выезд на лед запрещен.

Поэтому горожан просят соблюдать осторожность вблизи водоемов, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.