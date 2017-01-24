В соцсетях рассказали истории о папах, которые не хотели брать собак, но передумали

Большинство людей, которые утверждают, что не любят собак, назовут вам миллион причин, почему они так к ним относятся.

Но практика показывает, что иногда нужен просто правильный пес, который заставит их изменить мнение.

Все папы, фотографии которых вы видите в этой заметке, не хотели либо заводить собаку вообще, либо им не нравились какие-то породы или размеры. Но щенки в кратчайшие сроки завоевали сердца своих хозяев, и теперь взрослые мужчины не стесняются проявлять нежность к четвероногим друзьям.

«Мой папа говорил, что не хотел собаку», — гласит подпись к серии фотографий на Imgur, на которой джентельмен солидного возраста работает, отдыхает, занимается спортом и делает прочие вещи вместе со своим псом.

И так почти с каждым отцом, попавшим в подборку. Особенно согревают сердца снимки, на которых брутальные мужчины мирно и счастливо спят в обнимку с собаками. С собаками, которых они не хотели заводить.