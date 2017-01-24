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13:56 (мск), источник: Моя Планета

В соцсетях рассказали истории о папах, которые не хотели брать собак, но передумали

В соцсетях время от времени появляются фотографии с одинаковым сюжетом: пользователи фотографируют своих отцов, которые сначала не хотели, чтобы дома появлялась собака, но затем становились лучшими друзьями с питомцем. Сайт BoredPanda составил подборку таких историй за несколько лет.

Большинство людей, которые утверждают, что не любят собак, назовут вам миллион причин, почему они так к ним относятся.

Но практика показывает, что иногда нужен просто правильный пес, который заставит их изменить мнение.

Все папы, фотографии которых вы видите в этой заметке, не хотели либо заводить собаку вообще, либо им не нравились какие-то породы или размеры. Но щенки в кратчайшие сроки завоевали сердца своих хозяев, и теперь взрослые мужчины не стесняются проявлять нежность к четвероногим друзьям.

And my Dad said he didn't want a dog...

«Мой папа говорил, что не хотел собаку», — гласит подпись к серии фотографий на Imgur, на которой джентельмен солидного возраста работает, отдыхает, занимается спортом и делает прочие вещи вместе со своим псом.

И так почти с каждым отцом, попавшим в подборку. Особенно согревают сердца снимки, на которых брутальные мужчины мирно и счастливо спят в обнимку с собаками. С собаками, которых они не хотели заводить.

"После того, как мой отец сказал, что собаке нельзя спать на диване".
"I'm not a dog person"
My dad didn't want these "damn dogs" either
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