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18:52 (мск), источник: РИА Новости

В США морской лев «оккупировал» крышу припаркованного автомобиля

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В сети набирает популярность видео, на котором запечатлен морской лев, отдыхающий на крыше легкового автомобиля.

Инцидент произошел в населенном пункте Фриланд, штат Вашингтон. Морской лев проник на парковку и забрался на крышу машины марки Honda. Удивленные прохожие засняли животное на видео.

Остается загадкой, как морской лев добрался до парковки и как ему удалось заползти на автомобиль.

Сообщается, что для возвращения млекопитающего на землю понадобилась помощь двух офицеров полиции.

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