В США морской лев «оккупировал» крышу припаркованного автомобиля

Инцидент произошел в населенном пункте Фриланд, штат Вашингтон. Морской лев проник на парковку и забрался на крышу машины марки Honda. Удивленные прохожие засняли животное на видео.

Остается загадкой, как морской лев добрался до парковки и как ему удалось заползти на автомобиль.