В США морской лев «оккупировал» крышу припаркованного автомобиля
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В сети набирает популярность видео, на котором запечатлен морской лев, отдыхающий на крыше легкового автомобиля.
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В сети набирает популярность видео, на котором запечатлен морской лев, отдыхающий на крыше легкового автомобиля.
Инцидент произошел в населенном пункте Фриланд, штат Вашингтон. Морской лев проник на парковку и забрался на крышу машины марки Honda. Удивленные прохожие засняли животное на видео.
Остается загадкой, как морской лев добрался до парковки и как ему удалось заползти на автомобиль.
Сообщается, что для возвращения млекопитающего на землю понадобилась помощь двух офицеров полиции.