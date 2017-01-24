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09:14 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Прокуратура проверит законность строительства кафе у вокзала в Воронеже

Разрешение на работы получило ООО «Альф».

Источник: РИА "Воронеж"

Прокуратура приступила к проверке законности строительства кафе у вокзала «Воронеж-1», сообщила пресс-служба надзорного ведомства в понедельник, 23 января. Разрешение на работы получило воронежское ООО «Альф».

Прокуроры также оценят действия сотрудников мэрии, которые в декабре 2016 года выдали ООО «Альф» разрешение на строительство. Компания планировала построить двухэтажное кафе с подземным уровнем.

По данным открытых источников, ООО «Альф» специализируется на розничной торговле в неспециализированных магазинах.

РИА «Воронеж» следит за развитием событий.

Контекст

Строительная компания огородила территорию площадью более 800 кв. м, а рабочие вырубили деревья. Губернатор Алексей Гордеев назвал «архитектурным бандитизмом» строительство торгового центра и кафе на улице Кольцовская, 4а. Это, по мнению главы региона, нарушение архитектурного ансамбля одного из знаковых мест Воронежа.

Губернатор обратился к правоохранительным органам с просьбой разобраться в работе управления главного архитектора Воронежа во главе с Антоном Шевелевым и всего строительного блока горадминистрации в целом.

Сам Антон Шевелев отметил, что информацией о строительстве на привокзальной площади не располагает. Мэр Воронежа Александр Гусев пообещал до конца текущей недели провести служебное расследование, чтобы понять, были ли допущены нарушения при выдаче разрешительной документации на строительство.

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