Скончался знаменитый хоккеист Анатолий Демин из киевского «Сокола»
Умер хоккеист киевского «Сокола» Анатолий Демин. Спортсмен выступал за несколько клубов, в числе которых «Нефтяник» (Ухта), «Сокол» (Киев), «Спартак» (Москва), «Фельдкирх» (Австрия).
Умер хоккеист киевского «Сокола» Анатолий Демин. Спортсмен выступал за несколько клубов, в числе которых «Нефтяник» (Ухта), «Сокол» (Киев), «Спартак» (Москва), «Фельдкирх» (Австрия).
Анатолий Демин родился 15 января 1954 года в Балашихе Московской области. В 1976 году он перешел в «Сокол», был капитаном команды с 1978 по 1982 год. С командой он вышел в Высшую лигу СССР и был бронзовым призером чемпионата СССР-1985.
В 1986 году Демин стал серебряным призером чемпионата Австрии. После завершения своей карьеры хоккеист работал тренером в «Соколе», ХК «Донбасс» и молодежной сборной Украины.
Напомним, ранее умер украинский двукратный чемпион Европы по велоспорту Дмитрий Грабовский.