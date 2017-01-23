Скончался знаменитый хоккеист Анатолий Демин из киевского «Сокола»

Анатолий Демин родился 15 января 1954 года в Балашихе Московской области. В 1976 году он перешел в «Сокол», был капитаном команды с 1978 по 1982 год. С командой он вышел в Высшую лигу СССР и был бронзовым призером чемпионата СССР-1985.

В 1986 году Демин стал серебряным призером чемпионата Австрии. После завершения своей карьеры хоккеист работал тренером в «Соколе», ХК «Донбасс» и молодежной сборной Украины.

Напомним, ранее умер украинский двукратный чемпион Европы по велоспорту Дмитрий Грабовский.