Азербайджанский автолюбитель превратил старенький «Запорожец» в шедевр

О невероятном перерождении ЗАЗ 965, который теперь вызывает восхищение у всех, кто его видел, говорится в статье на сайте 2drive.ru.

Поиски подходящей для реконструкции машины автор проекта начал еще в 1998 году. Нужен был автомобиль в оригинальном кузове. Его желание осуществилось только через шесть лет: удалось найти автомобиль с оригинальными деталями и кузовом, с пробегом всего 3000 километров.

Работы над проектом шли в несколько этапов. Первые пять лет «горбатый» использовался для ежедневной езды. Владелец поменял колеса, выполнил занижение машины и покрасил ее.

Кроме этого, был установлен двигатель от ВАЗ 2103, тормозная система от ВАЗ 2106, руль от Isotta и сидения от BMW E36. Затем начались долгие и серьезные доработки.

Сначала переделки затронули ходовую часть авто, а затем на машину был установлен новый мотор — 1,7-литровый бензиновый двигатель от «Нивы» мощностью 73 лошадиных силы. Радиатор также поставили от «Нивы».

Старый выхлоп заменили самым тихим из возможных — глушитель турецкого производства с широкими трубами. Для улучшения управляемости на авто установили стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ.

После этого владелец решил несколько изменить дизайн кузова. Передняя часть машины получилась более массивной, без мелких деталей. Задний капот расширили, чтобы туда поместился новый двигатель. Топливный бак, который в заводской сборке находился спереди, убрали, а на его место поставили автоматическую коробку передач.

Пожалуй, единственное, что осталось на кузове от «Запорожца» — это «жабры», которые вварили в кузов, чтоб они не особо выделялись. На последнем этапе тюнинга машину покрасили в цвет Форд Мустанг Шелби серый металлик. Особое внимание уделили оптике: на «Запорожец» установили фары от BMW E39 с линзами Bi-xenon от Range Rover и стеклами от E34. В задние фонари установили LED-лампы.

Завершением образа стали зеркала и стекла. Самым сложным моментом в реконструкции авто оказалась пересадка под капот ЗАЗ 965 мотора от «Нивы». Это потребовало немало времени и сил. А все из-за переходной плиты, из-за которой постоянно выходило из строя сцепление. Проблема была решена, как только отремонтировали плиту и установили новый мотор.