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23:14 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Прогноз погоды на 24 января

24 января погода в нашей республике будет определяться областью пониженного давления.

Ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Возможен небольшой снег, в отдельных районах метель. На дорогах снежные заносы. Ветер южный, юго-западный умеренный, днём порывы до сильного.

Температура воздуха ночью от минус 4-х до 18-ти, днем 5−10 градусов ниже нуля. В Уфе ночью минус 13 — 15, при прояснениях до 18-ти мороза, днем 5−7 градусов ниже нуля.

Относительная влажность воздуха 75−92 процента. Атмосферное давление от 740-ка до 746-ти мм.рт.ст. Всего вам доброго!

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