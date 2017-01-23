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19:28 (мск), источник: 365info.kz

Баян Есентаева угрожает судом недоброжелателю

Некий Арнат Алимбетов позволил себе вольные высказывания о личной жизни и моральных качествах звезды.

Источник: 365info.kz

Продюсер Баян Есентаева ответила ему: «Согласно статьи 143 Гражданского кодекса РК я в праве по суду требовать опровержение сведений, порочащих мою честь, достоинство и деловую репутацию, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Уважаемый Арнат, вы первый в моем списке, с которым мне придётся встретиться в суде. Это будет с каждым, кто так легко и не принуждённо будет порочить мою честь и достоинство!».

Накануне Баян Есентаева сообщила о своей помолвке с алматинским предпринимателем Турсунгали Алагузовым, что вновь вызвало волну сплетен вокруг известной казахстанки.

Баян Есентаева — казахстанская актриса, телеведущая и продюсер. Летом 2016 года ее муж Бахытбек Есентаев совершил нападение на Баян, в результате которого женщина чудом осталась жива. На этом закончился брак, длившийся более 20 лет. Бахытбек Есентаев отбывает наказание в местах не столь отдаленных.

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