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23:05 (мск), источник: Newtimes.kz

Жители Шымкента парализовали движение на «трассе смерти», где погиб ребенок

Жители шымкентского массива Тассай вышли на «дорогу смерти» и добились встречи с руководством Каратауского района, передает Оtyrar.kz.

Источник: Newtimes.kz

10 дней назад на трассе, пролегающей через Тассай, погиб ребенок, еще один серьезно пострадал.

Горожане винят в трагедии не только водителя иномарки, сбившей мальчиков на проезжей части, но и ответственных за безопасность чиновников.

Жители Тассая считают, что живут, как отбросы общества и никому нет до них дела. Но, сегодня чиновники все же приехали. Представители Каратауского акимата и отдела полиции попытались успокоить жителей Тассая.

Начальник Каратауского РОВД Сабит Куатов заверил жителей в том, что полицейские будут дежурить на этом участке дороги постоянно. Специально для этих целей выделен дорожно-патрульный экипаж.

Пешеходный переход и механические ограничители скорости будут уставлены на тассайской дороге в течение суток.

«Принято решение открыть здесь перекресток, поставить знаки “Ограничение скорости”, два “лежачих полицейских” и шумовые препятствия», — отметил представитель районного акимата.

До сентября в Тассае появится полноценная пешеходная дорожка со светофором.

Напомним, 15 января, в субботу около 6 часов вечера на автодороге по направлению из Шымкента в Аксукент водитель легкового автомобиля на высокой скорости совершил наезд на женщину, переходившую дорогу с тремя детьми. Женщина вышла из автобуса, на руках у нее был маленький ребенок и рядом с ней еще двое детей. От наезда женщину с младенцем спасли доли секунд, удар пришелся на ее старших детей, следовавших за матерью на расстоянии шага. Один ребенок погиб на месте ДТП, второй находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами управляющими транспортными средствами». Назначен ряд экспертиз. В настоящее время 23-летний водитель арестован. Автомашина водворена на штрафстоянку. Проводится досудебное расследование.

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