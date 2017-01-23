Башкирским школьникам, ходившим на уроки через лес, вернули автобус

Дети проживали в селе Октябрьском, где нет школы, поэтому на занятия добирались в соседнее село Кудеевское. Дорога между населенными пунктами проходит через лес и железную дорогу, так что родители отпускали детей с большой опаской.

Прочитав в «Российской газете» про бурзянских школьников, также ходивших через лес в школу и которым после вмешательства прокуратуры выделили УАЗ для подвоза учеников, иглинские родители написали жалобу в прокуратуру.

— Мы надеялись, что и на нашу проблему, наконец, обратят внимание. В Бурзяне дети с топором ходили через лес. Нам тоже страшно было каждый день своих ребят в школу отпускать: мало ли что может случиться. Тем более что приходилось пересекать железную дорогу. В Бурзяне не было транспорта и дороги, а у нашей школы два автобуса, но все равно дети ходили пешком, — рассказывает одна из родительниц, Алевтина Кадомцева.

В прокуратуре Иглинского района о проблеме знали: еще в феврале прошлого года надзорный орган поставил перед директором вопрос о необходимости организовать подвоз учащихся. Руководитель учебного заведения Наталья Колесникова сослалась на невозможность найти водителя с подходящей категорией.

— Прежний водитель уволился в связи с выходом на пенсию в феврале 2015 года, замены ему не нашлось. Не оказалось больше на селе водителя с категорией «Д». При этом директор не подала сведения о вакансии в Центр занятости, который мог бы помочь решить проблему. За это после нашего представления руководитель школы была привлечена к дисциплинарной ответственности и штрафу, — рассказал заместитель прокурора Иглинского района Рустем Бадретдинов.

Но и после этого дети продолжали ходить на учебу пешком почти целый год, пока публикация о Бурзянском районе не подтолкнула родителей написать коллективное письмо в прокуратуру. В итоге вопрос с водителем решился.

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Эльвира Аиткулова, председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Госсобрания РБ: