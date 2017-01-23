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22:00 (мск), источник: Газета.Ру

Исследование: близкая дружба возникает из-за схожих ДНК

Ученые из Калифорнии установили, что близкая дружба возникает между людьми из-за схожего набора генов, передает «Экономика сегодня».

Генетики провели исследование ДНК более 2 тыс. человек по 500 тыс. параметров.

Было установлено, что люди, считающие себя лучшими друзьями, имеют 0,1% общего генетического кода — это соответствует схожести ДНК у троюродных братьев и сестер.

Близость структуры генетического кода объясняет, почему близким друзьям нравятся одни и те же вещи вплоть до вкусов и запахов. Также ученые предположили, что все лучшие друзья могут быть очень дальними родственниками, спустя поколения сохранившими общие маркеры ДНК.

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