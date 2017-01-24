В части Советского и Приволжского районов Казани отключат свет

Отключение вызвано плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей.

С 9.00 до 17.00 света не будет на улицах 1-я Зеленая, 2-я Зеленая, 2-я Центральная, 3-я Зеленая, 4-я Зеленая, Атнинская, Камышлы, Параллельно-Прогонная, Парниковая, Прогонная и переулке Укромный Приволжского района.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в детском саду № 293 на ул. Аделя Кутуя, д. 2а, а также в домах 2/17 и 25 по той же улице в Советском районе Казани.

Будет отсутствовать электричество и в ряде промышленных и административных зданий Советского района.