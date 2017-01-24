Губернатор: Сочи готов к Кубку конфедераций, теперь дело за болельщиками
Сочи официально готов к футбольному Кубку конфедераций, который пройдет в России в этом году. Об этом в своем
Сочи официально готов к футбольному Кубку конфедераций, который пройдет в России в этом году. Об этом в своем
Речь не только о стадионе «Фишт», но и о тренировочных полях, гостиницах и вокзалах.
— Сочи в числе городов, уже готовых к футбольному Кубку конфедераций-2017. Теперь дело за болельщиками, — отметил Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.
На стадионе «Фишт» перед играми Кубка конфедераций пройдут еще тестовые матчи. 28 марта сборная России по футболу сразится с бельгийцами.