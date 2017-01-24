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10:09 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Губернатор: Сочи готов к Кубку конфедераций, теперь дело за болельщиками

Сочи официально готов к футбольному Кубку конфедераций, который пройдет в России в этом году. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Источник: ГТРК «Кубань»

Речь не только о стадионе «Фишт», но и о тренировочных полях, гостиницах и вокзалах.

— Сочи в числе городов, уже готовых к футбольному Кубку конфедераций-2017. Теперь дело за болельщиками, — отметил Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

На стадионе «Фишт» перед играми Кубка конфедераций пройдут еще тестовые матчи. 28 марта сборная России по футболу сразится с бельгийцами.

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