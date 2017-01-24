Из-за реконструкции ВПП «Храброво» временно будет принимать самолёты меньшей вместимости

С 15 марта по 15 апреля полёты в «Храброво» будут выполняться на укороченную часть взлётно-посадочной полосы, что повлечёт некоторые ограничения по пассажировместимости на типы принимаемых воздушных судов. Временные неудобства связаны с необходимостью провести ремонтные работы на одном из участков полосы. Вместе с тем в этот период пассажиропоток ещё не достигнет пиковых значений, поэтому жители региона не должны почувствовать временные ограничения, — говорится в сообщении.
В течение месяца калининградский аэропорт будет принимать самолёты типа Sukhoi Saperjet 100 вместимостью до 108 посадочных мест и A319, рассчитанный на 150 пассажиров.
Ранее глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что реконструкция взлётно-посадочной полосы повлияет на объёмы пассажирских перевозок. «Для того, чтобы жители Калининградской области не испытали блокады, будут выделяться специальные окна, в которые будут выполняться полёты из Калининграда и в Калининград», — сообщил чиновник и добавил, что в остальные часы подрядчик будет вести ремонтные работы.
Контракт на реконструкцию аэродрома стоимостью 3,2 млрд рублей заключили в сентябре 2014 года. Работы должны были завершить в ноябре-декабре 2016 года. Из-за возникшего отставания пришлось менять подрядную организацию, которой стала компания «Центродорстрой». Росавиация уверена, что фирма справится с ремонтом аэродрома и завершит его в срок. По словам гендиректора «Храброво» Александра Корытного, аэропорт сдадут под ключ в марте 2018 года.