В Казани две школы получили статус образовательных центров

Школа № 35 в ЖК «Солнечный город» стала лицеем № 35 — образовательным центром «Галактика», а ресурсный Центр инклюзивного образования РТ, где созданы условия для совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и их сверстников, приобрел статус лицея № 78 «Фарватер».

Открывшаяся в 2013 году школа № 35 изначально взяла курс на формирование у ученика способности мыслить категориями мира, планеты. Здесь действует центр аэрокосмического образования, а развивать научно-исследовательскую, экспериментальную деятельность учащихся позволяет сотрудничество с Научно-исследовательским центром подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, Федеральным космическим агентством и Казанским вертолетным заводом. Достижения преподавателей и учащихся на этом поприще позволили школе повысить статус и поставить перед собой новые амбициозные задачи.

На базе школы № 78 Приволжского района Казани был создан ресурсный Центр инклюзивного образования, объединяющий деятельность городского реабилитационного центра детей-инвалидов, психолого-медико-педагогической комиссии, детской поликлиники, органов соцзащиты и центра детского творчества «Олимп». Педагогический коллектив имеет достаточный опыт работы и систематически проводит мастер-классы для других школ районов города и республики. В 11 классах обучаются 119 учащихся с проблемами опорно-двигательного аппарата, а еще 28 ребят с различными заболеваниями — в обычных классах лицея.

А. Лобов отметил, что в прошлом году 19 учащихся школ районов стали победителями на международных олимпиадах, а учитель биологии школы № 35 Ксения Сафарова стала абсолютным победителем городского профессионального конкурса «Лучший учитель Казани-2016».

Также докладчик отметил, что 21 школа Вахитовского и 12 школ Приволжского района подготовили выпускников, получивших за ЕГЭ 100 баллов. Среди них лицей № 131, который входит в топ-25 лучших школ России, лицей имени Н. И. Лобачевского и гимназия № 19, включенные в топ-500. Еще 14 общеобразовательных учреждений районов вошли в республиканский список 100 лучших школ.