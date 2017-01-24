В Минкульте предложили поднять в 1,4 тыс. пошлину на иностранные фильмы

«Это позволит очистить прокат от заметного числа иностранных фильмов низкого качества. Взамен у нас будет больше сеансов под наше кино», — заявил он.

Об этом в беседе с «Ведомостями» рассказал управляющий директор Фонда кино Антон Малышев.

Сотрудник Минкультуры в беседе с изданием сообщил, что эту идею активно продвигает глава ведомства Владимир Мединский. По его словам, он собирается официально представить это предложение на совете по кинематографии, который состоится в правительстве.

Источник газеты уточнил, что полученные деньги министр предлагает передать Фонду кино и впоследствии тратить их на создание российских фильмов. В случае одобрения идеи, стоимость прокатного удостоверения для российского кино также составит 5 млн рублей. Однако в отличие от зарубежных фильмов, эти затраты им будут компенсированы. Представитель Минкульта отказался от комментариев «Ведомостям». ​

Газета приводит данные портала «Бюллетень кинопрокатчика», согласно которым из 585 фильмов, показанных в России в 2016 году, 413 были иностранными.