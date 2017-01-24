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03:16 (мск), источник: РБК

В Минкульте предложили поднять в 1,4 тыс. пошлину на иностранные фильмы

Чиновники министерства культуры обсуждают идею увеличить сумму госпошлины на прокат иностранных фильмов в 1,4 тыс. раз — с 3500 рублей до 5 млн рублей.

Источник: Reuters

Об этом в беседе с «Ведомостями» рассказал управляющий директор Фонда кино Антон Малышев.

«Это позволит очистить прокат от заметного числа иностранных фильмов низкого качества. Взамен у нас будет больше сеансов под наше кино», — заявил он.

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Сотрудник Минкультуры в беседе с изданием сообщил, что эту идею активно продвигает глава ведомства Владимир Мединский. По его словам, он собирается официально представить это предложение на совете по кинематографии, который состоится в правительстве.

Источник газеты уточнил, что полученные деньги министр предлагает передать Фонду кино и впоследствии тратить их на создание российских фильмов. В случае одобрения идеи, стоимость прокатного удостоверения для российского кино также составит 5 млн рублей. Однако в отличие от зарубежных фильмов, эти затраты им будут компенсированы. Представитель Минкульта отказался от комментариев «Ведомостям». ​

Газета приводит данные портала «Бюллетень кинопрокатчика», согласно которым из 585 фильмов, показанных в России в 2016 году, 413 были иностранными.

Сборы по итогам годы составили 49 млрд рублей​​​​​​​, почти 82% этой суммы пришлось на иностранные фильмы.

Однако в 2015 году доля российского кино была ниже 18%.

Комментарии
1
Syber
А что так мало то хотят увеличить? Мне кажется в конечном счете, все эти пошлины лягут на плечи зрителя! "Очистить прокат от низкого качества.."-все это отмазки, просто хотят больше бабла срубить и всего лишь. Нашли, где малые отчисления идут, и решили заделать брешь.
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