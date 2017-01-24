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03:51 (мск), источник: АиФ Иркутск

До -6 градусов потеплеет в Иркутске 24 января

Будет немного ветрено.

Потепление прогнозируют иркутские синоптики 24 января.

По сообщению Гидрометцентра, сегодня в областном центре будет без осадков. Ожидается юго-восточный ветер до 5−10 м/с. Днем столбик термометра поднимется до -6, -8 градусов.

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