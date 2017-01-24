Новый эффективный способ очистки воды изобрели во Владивостоке

Патент на углеродсодержащий сорбент из растительного сырья для очистки воды выдан Федеральной службой по интеллектуальной собственности России. Авторы изобретения — кандидаты и доктора наук Людмила Земнухова, Ольга Арефьева, Наталья Моргун, Анна Ковехова и Ульяна Климова. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Анну Леонтьеву, начальника пресс-службы ДВФУ.

Как отмечают разработчики, одним из самых распространенных веществ, загрязняющих природные воды, являются сульфиды. Их источниками становятся бытовые стоки и отходы промышленных предприятий. Наличие в воде сульфидов, в частности сероводорода, придает воде неприятный запах, вызывает зарастание трубопроводов из-за развития серобактерий и усиливает коррозию, оказывает токсическое действие на живые организмы.

Для очистки воды от сульфидов ученые предлагают использовать углеродсодержащий сорбент из рисовой соломы, которая содержит микроскопический кремний. Сорбент представляет собой пучки волокон, полученные путем щелочной обработки, измельченные, промытые водой и высушенные при комнатной температуре. Такое вещество позволяет удалять сульфиды из воды с высокой эффективностью (до 91%) и может быть применено для очистки и доочистки сточных и природных вод. По словам авторов изобретения, безусловным достоинством этой технологии является дешевизна сырья и простота использования, не требующая специального оборудования.

Добавим, что экологическое направление является одним из наиболее сильных в научной деятельности Дальневосточного федерального университета. Среди запатентованных учеными университета инноваций — система очистки нефтесодержащих и сточных вод, способ оценки загрязненности окружающей среды через анализ состояния морских двустворчатых моллюсков и другие. Также в ДВФУ создана лаборатория Far Eastern Climate Smart lab под руководством Нобелевского лауреата Риккардо Валентини (Италия), которая занимается разработкой современной экологической политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе на основе анализа глобальных моделей изменения климата и регионального экологического мониторинга.

Согласно указу Президента России, 2017 год объявлен Годом экологии. Важнейшим научным событием для университета станет международная научная конференция «Climate Change in the Asian Pacific Region», которая в начале октября соберет в ДВФУ специалистов в области экологии, естественных и смежных наук со всего мира.